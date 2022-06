Gli spogliatoi della “vergogna” all’ospedale, la denuncia di USB (Foto)

Home

4 Giugno 2022

Livorno 4 giugno 2022

USB: “OSPEDALE DI LIVORNO ECCO LE CONDIZIONI DEGLI SPOGLIATOI PER I LAVORATORI.

Ammalarsi in ospedale per colpa delle infezioni che si contraggono mentre ci si cura non è un evento raro: ogni anno in Italia il 10% dei pazienti ricoverati per una qualsiasi patologia prolunga la sua degenza proprio per questo motivo.. e si stimano almeno 6-7000 morti direttamente collegate ad esse”

Questi dati, pubblicati in uno studio del 2006, sono probabilmente ormai datati. Con l’ulteriore e progressivo smantellamento della sanità pubblica e soprattutto con la pandemia Covid tali statistiche sono probabilmente da rivedere al rialzo.

Ma non servono solo i numero per capire la realtà, quanti di noi hanno avuto parenti o amici che hanno contratto infezioni o patologie direttamente all’interno dell’ospedale di Livorno. Quante hanno contratto il Covid e poi sono decedute?

Quante hanno evitato di recarsi in ospedale proprio per la consapevolezza di rischiare?

Molto bene, allora è giusto sapere che uno dei mezzi per ridurre al minimo la possibilità di contrarre infezioni, all’interno degli ospedali, è quello di investire massicciamente nella pulizia e nelle sanificazioni.

Tanto è sentita questa esigenza dalla nostra ASL locale che a Livorno tale servizio non è neanche in appalto ma bensì in subappalto. Pubblichiamo intanto alcune foto degli “spogliatoi” , I locali in cui le oltre 100 lavoratrici devono cambiarsi prima di entrare a lavoro.

Locali angusti che si trovano nei sotterranei del 6° padiglione.

Le foto parlano da sole e ci fanno capire qual è l’investimento che la ASL ha deciso di mettere in campo per evitare che i pazienti si ammalino all’interno dell’ospedale.

Se questa denuncia fosse arrivata da lavoratori e lavoratrici di una società qualsiasi avremmo pensato di contattare immediatamente la ASL. Ma cosa dobbiamo fare se è proprio la ASL a tenere un’area in questo stato?

Crediamo sia giusto che tale situazione sia resa pubblica”

