Green pass, validità da 12 a 9 mesi e terza dose obbligatoria. Le misure che verranno introdotte nel decreto

24 Novembre 2021

Green pass, validità da 12 a 9 mesi e terza dose obbligatoria. Le misure che verranno introdotte nel decreto

Livorno 24 novembre 2021

Green pass, validità da 12 a 9 mesi e terza dose obbligatoria. Le misure che verranno introdotte nel decreto

Nelle prossime ore il Consiglio dei ministri varerà il decreto con le misure per evitare nuove chiusure, che con il Natale alle porte bloccherebbero la ripresa economica dell’Italia e darebbero un colpo mortale al turismo invernale, e per impedire che con l’aumento dei casi il sistema ospedaliero torni in sofferenza.

Mentre per quanto riguarda il super green pass ci sarebbero un paio di nodi da sciogliere, sarebbero stati invece tutti sciolti i nodi politici sulle altre due misure che verranno introdotte con il decreto:

la durata del green pass verrà ridotta, passerà da 12 a 9 mesi;

l’introduzione dell’obbligo della terza dose per i sanitari e il personale che lavora nelle Residenze sanitarie assistite.

Non ci essere quindi per il momento né l’obbligo vaccinale per altre categorie, a partire da quelle più a contatto con il pubblico (forze di polizia, dipendenti della pubblica amministrazione e professori), né una riduzione della durata dei tamponi antigenici da 48 a 24 ore e dei test molecolari da 72 a 48 ore, interventi entrambi di cui si discute da giorni nella comunità scientifica.

