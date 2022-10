Home

Cronaca

Aree pubbliche

Guglia, la festa della (Ri)Appartenza Labronica

Aree pubbliche

30 Ottobre 2022

Guglia, la festa della (Ri)Appartenza Labronica

Livorno, 30 ottobre 2022 – Notte di festa e di (Ri)appartenza Labronica per Fiorentina e piazza Barriera Garibaldi.

Ieri sera centinaia di livornesi hanno affollato l’area accanto all’obelisco, dove era stato allestito un piccolo villaggio con palco e stand locali.

Dal panino al cacciucco sino al “5&5”, passando dal ponce e le maglie “Livorno è la mia città”. Ma anche solidarietà, arredi natalizi e vinili.

In attesa dell’evento principale – il concerto gratuito dei Gary Baldi Bros – in molti hanno potuto gustare cibo che normalmente non si sposta su strada, come la torta di Seghieri e le specialità della Ponceria.

Al di là della ristorazione e degli spettacoli, l’evento ha saputo rianimare e riempire una delle piazze più difficili della città, dimostrando che con l’impegno – almeno a partire da una singola sera – i problemi si possono affrontare e risolvere.

Qui di seguito alcuni scatti della serata.