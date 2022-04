Home

Cronaca

I bambini rivogliono la loro maestra demansionata, i genitori attaccano uno striscione

Cronaca

20 Aprile 2022

I bambini rivogliono la loro maestra demansionata, i genitori attaccano uno striscione

Livorno 20 aprile 2022

I bambini rivogliono la loro maestra demansionata, i genitori attaccano uno striscione

Questa mattina intorno alle 07.30 davanti alla scuola Campana i genitori hanno dato voce ai loro bambini manifestando con tanto di striscione.

L’emergenza sanitaria covid è terminata ma le leggi creano anomalie e ripercussioni su insegnanti e studenti. (leggi anche: Il dramma di un bambino speciale: “Voglio la mia maestra, mi manca tanto.” “Non voglio più andare a scuola… non è bella come prima”)

La maestra dell’istituto Micheli Bolognesi è stata “demansionata per non aver fatto la terza dose per motivi di salute” ma i bambini che sono affezionati alla maestra la vogliono in classe con loro.

Non sono disposti a perderla anche se mancano due mesi alla fine della scuola

Ecco le foto con i ragazzi che protestano

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin