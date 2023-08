Home

Eventi

Effetto Venezia

i Calibro 35 a Livorno, unica data Toscana del nuovo album Nouvelles Aventures. Il concerto a Effetto Venezia è gratuito

Effetto Venezia

3 Agosto 2023

i Calibro 35 a Livorno, unica data Toscana del nuovo album Nouvelles Aventures. Il concerto a Effetto Venezia è gratuito

Livorno 3 agosto 2023 – Domani i Calibro 35 a Livorno, unica data Toscana del nuovo album Nouvelles Aventures. Il concerto a Effetto Venezia è gratuito

Una città che diventa “il Cinema”, in tutte le sue sfaccettature: dalle proiezioni sulle pareti dei palazzi del quartiere della Venezia, agli spettacoli musicali, teatrali e di strada, fino alle mostre, agli ospiti delle serate di talk e agli happening. Tutto avrà come riferimento la Settima arte durante i cinque giorni di EFFETTO VENEZIA 2023, la kermesse estiva che Livorno dedica dal 2 al 6 agosto al suo affascinante quartiere solcato da canali d’acqua di mare.

Domani Livorno in scena i Calibro 35, a Livorno per l’unica data Toscana di presentazione del nuovo album Nouvelles Aventures uscito lo scorso 26 maggio.

Dopo l’esperienza di Scacco al Maestro – due dischi dedicati alla straordinaria opera di Ennio Morricone -portati in tour con Calibro 35 Plays Morricone, della colonna sonora originale della serie campione di ascolti Blanca, in onda su Rai 1, e dopo numerose collaborazioni con artisti della portata di Iggy Pop, Rokia Traoré, Muse, Stewart Copeland, Afterhours, Diodato e decine di altri progetti; per i CALIBRO 35 è finalmente arrivato il momento di tornare a fare musica propria.

Un disco che vede il gruppo – formato da Tommaso Colliva; Fabio Rondanini; Massimo Martellotta; Enrico Gabrielli – utilizzare a pieno le risorse coltivate, affinate e arricchite negli anni per tornare a fare “la musica dei Calibro”; quel miscuglio strumentale di funk, rock progressivo, jazz alternativo e musica cinematica ad ampio spettro con cui il pubblico ha imparato a conoscerli in questi quindici anni di carriera.

Il programma completo degli eventi a Effetto Venezia per il 4 agosto

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin