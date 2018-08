Home

5 agosto 2018

LeU presenta interrogazione, "Episodio che poteva essere evitato "

Interrogazione dei parlamentari di Liberi e Uguali al Governo: I tafferugli dello striscione finiscono in parlamento

I tafferugli dello striscione finiscono in parlamento – “Episodio che poteva essere evitato“- “Il Viminale intervenga presso la questura di Livorno per raccogliere tutti gli elementi utili a chiarire se l’intervento e l’uso della forza da parte delle forze dell’ordine nei confronti dei manifestanti, nell’episodio avvenuto la scorsa sera nella città Toscana durante “Effetto Venezia” con tafferugli ed alcuni agenti feriti, non sia da considerarsi un atto sproporzionato.”

E’ una delle richieste che Liberi e Uguali ha posto al governo in un’interrogazione parlamentare presentata alla Camera dei Deputati, primo firmatario Nicola Fratoianni dopo quanto avvenuto la sera del 1 agosto a Livorno.

“Ciò che è successo – conclude Fratoianni – poteva benissimo essere evitato rispetto all’ oggetto della protesta e al contenuto dello striscione esposto, contenente certo un messaggio di durissima critica nei confronti di alcune forze politiche, sia della maggioranza di governo che di opposizione, ma che non doveva certo sfociare in quello che si è visto nei molti video pubblicati e che molti livornesi hanno purtroppo visto con i loro occhi” .