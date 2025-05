Home

6 Maggio 2025

Livorno 6 maggio 2025 Il cronoprogramma dei lavori al Calafati in linea con la scadenza del 2026

Dopo le allarmanti dichiarazioni del consigliere provinciale Alessandro Perini in merito alla situazione dei lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico in via Calafati, la Provincia di Livorno risponde.

Perini dichiarava (riportiamo alcuni estratti di quanto già pubblicato): “I lavori si sono fermati inizialmente perché nell’area di cantiere vivevano gli ex custodi della scuola, che occupavano abusivamente l’appartamento di servizio da oltre 30 anni e rifiutavano di lasciarlo senza una soluzione abitativa alternativa.

Solo dopo aver trovato loro una diversa sistemazione, i lavori sono ripresi per poi fermarsi nuovamente a causa di un problema progettuale. Un progetto pensato per adeguare la struttura dal punto di vista sismico si è dovuto arrestare per l’imprevisto ammaloramento del cemento armato. Come è possibile che, prima di presentare il progetto, non siano stati eseguiti sondaggi accurati per verificare lo stato della struttura?

Alla fine di questo totale fallimento, ai cittadini resta una scuola ridotta a uno scheletro e un finanziamento PNRR da restituire all’Unione Europea, attingendo dalle tasche dei contribuenti. Chi pagherà il conto di tanta incompetenza?

Calafati non sarà un bel niente, perché la struttura è sventrata, i lavori sono fermi e il termine di marzo 2026 fissato dal PNRR è ormai alle porte”.

A queste affermazioni, l’ufficio stampa della Provincia di Livorno risponde con una nota della Presidente Sandra Scarpellini nella qualesi chiarisce che; tutto procede nei tempi previsti, smentendo le parole di Perini

“I lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico in via Calafati proseguono entro i termini previsti dalle scadenze imposte dal Pnrr.

Nonostante alcune attività abbiano subito dei rallentamenti, l’aggiornamento del cronoprogramma esecutivo dei lavori, presentato dall’impresa appaltatrice, rientra nelle tempistiche proiettate al marzo 2026. Nei prossimi giorni è prevista una riunione tecnica per fare il punto sullo stato di avanzamento delle opere.

“Per la Provincia si tratta di uno degli interventi di edilizia scolastica più importanti, tra quelli che hanno ricevuto i finanziamenti del Pnrr”, sottolinea la presidente Sandra Scarpellini. “La scelta di procedere con una ristrutturazione imponente, è fatta per ottenere un risultato definitivo sia in termini di rispondenza ai criteri di sicurezza antisismica, sia per gli aspetti riguardanti l’adeguamento termico della struttura. Abbiamo piena consapevolezza, e conseguente preoccupazione, per i lavori che vanno a rilento. Per questo la nostra vigilanza e l’attenzione quotidiana al rispetto dei tempi sono massime e, pur con alcune difficoltà, l’Ufficio tecnico sta lavorando per garantire il pieno rispetto dei tempi di esecuzione previsti”.

