6 Dicembre 2024

Il suolo consumato per Ispra non è solo cemento, l’amministrazione Salvetti ha consumato meno suolo

A seguito della lettera della Lipu sul consumo del suolo “Consumo del suolo a Livorno, Lipu: “la scomparsa delle zone naturali prosegue senza soste, lo confermano i dati Ispra” devono essere fatte alcune considerazioni

Ispra considera consumo del suolo tutto quello che viene sottratto all’ambiente per la realizzazione di opere ma questo non significa che tutto il terreno sottratto sia sostituito dal cemento. Un campo di calcio ad esempio è un’area considerata da Ispra come area di consumo del suolo così come un campo da golf. Se pensiamo al campo da golf di Livorno, possiamo dire che il 99% delle aree di suolo consumate sono prati per i campi con le relative buche.

Un altro aspetto importante che si evince dai dati ispra (alla dine dell’articolo) sono gli incrementi lordi suddivisi per le varie annualità. A parte alcuni consumi di suolo “fisiologici” che ogni nuova amministrazione comunale si trova dalla precedente, possiamo notare che il maggior consumo di suolo a Livorno si è avuta dal 2006 al 2012 e come l’attuale amministrazione comunale tenda a ridurre il consumo del suolo

Il sindaco Luca Salvetti intervistato sulla questione, sottolinea: “questa giunta è quella che consumato meno suolo e questo è il concetto che deve passare. Questa amministrazione ha limitato il consumo del suolo, bisogna smetterla con una informazione faziosa che distorce la realtà. Abbinare il consumo di suolo alla cementificazione è una fake news. Anche realizzare campi di calcio o un golf club è per ispra consumo di Suolo”

I DATI ISPRA RIFERITI A LIVORNO DAL 2006 AL 2023

Suolo consumato 2006 [ettari] 2866,15

Suolo consumato 2006 [%] 27,27

Incremento netto 2006-2012 [ettari] 40,9099999999999

Suolo consumato 2012 [ettari] 2907,06

Suolo consumato 2012 [%] 27,65

Incremento netto 2012-2015 [ettari] 17,9900000000002

Suolo consumato 2015 [ettari] 2925,05

Suolo consumato 2015 [%] 27,83

Incremento netto 2015-2016 [ettari] 0,289999999999964

Suolo consumato 2016 [ettari] 2925,34

Suolo consumato 2016 [%] 27,83

Incremento netto 2016-2017 [ettari] 6,04999999999973

Suolo consumato 2017 [ettari] 2931,39

Suolo consumato 2017 [%] 27,89

Incremento netto 2017-2018 [ettari] 0,800000000000182

Suolo consumato 2018 [ettari] 2932,19

Suolo consumato 2018 [%] 27,89

Incremento netto 2018-2019 [ettari] 5,80999999999995

Suolo consumato 2019 [ettari] 2938

Suolo consumato 2019 [%] 27,95

Incremento netto 2019-2020 [ettari] 1,71000000000004

Suolo consumato 2020 [ettari] 2939,71

Suolo consumato 2020 [%] 27,97

Incremento netto 2020-2021 [ettari] 4,65000000000009

Suolo consumato 2021 [ettari] 2944,36

Suolo consumato 2021 [%] 28,01

Incremento netto 2021-2022 [ettari] 2,07999999999993

Suolo consumato 2022 [ettari] 2946,44

Suolo consumato 2022 [%] 28,03

Incremento netto 2022-2023 [ettari] 2,00999999999976

Suolo consumato 2023 [ettari] 2948,45

Suolo consumato 2023 [%] 28,05

Incremento lordo 2006-2012 [ettari] 40,91

Incremento lordo 2012-2015 [ettari] 18

Incremento lordo 2015-2016 [ettari] 0,29

Incremento lordo 2016-2017 [ettari] 6,16

Incremento lordo 2017-2018 [ettari] 0,8

Incremento lordo 2018-2019 [ettari] 6,17

Incremento lordo 2019-2020 [ettari] 1,71

Incremento lordo 2020-2021 [ettari] 4,65

Incremento lordo 2021-2022 [ettari] 2,08

Incremento lordo 2022-2023 [ettari] 2,01

