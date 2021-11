Home

In Fortezza Nuova arriva il Villaggio di Natale, inaugurazione il 27 novembre. Il programma degli eventi

24 Novembre 2021

Villaggio di Natale Livorno, 24 novembre 2021

La Fortezza Nuova ospiterà dal 27 novembre al 6 gennaio la quinta edizione del Villaggio di Natale, promosso dalla Proloco con il patrocinio del Comune di Livorno.

Sabato prossimo 27 novembre la giornata inaugurale che avrà inizio alle 14,30, momento in cui Babbo Natale scenderà dallo scalone di marmo del Comune sotto al quale ad attenderlo ci sarà una carrozza. Dopo aver percorso via Grande e piazza della Repubblica, la carrozza con Babbo Natale arriverà in Fortezza Nuova dove sarà accolta dalla Banda Cittadina che suonerà musiche natalizie.



Alle 15 taglio del nastro del Villaggio di Natale, alla presenza della Presidente della Proloco Ombretta Bachini, dell’assessore al Turismo e Commercio del comune di Livorno Rocco Garufo, di un rappresentante di Fortezza Village Livorno Srl e di tutti i volontari che hanno contribuito all’allestimento del villaggio.

Il Villaggio di Natale è costituito da una tensostruttura di 360 metri quadrati divisa in vari ambienti: ingresso/porta di accesso al Villaggio, Polo Nord, ufficio postale, loft di Babbo Natale, area laboratori, cameretta e market degli elfi ed è collocata nello spazio verde su cui si affaccia la Sala degli Archi.

All’esterno della tensostruttura sono state dislocate sette casette di legno che ospitano botteghe di artigiani.

Nei giorni di apertura al pubblico i bambini potranno partecipare ai laboratori e scoprire il Villaggio di Babbo Natale accompagnati dagli elfi.

Gli altri giorni il Villaggio ospiterà, su prenotazione, classi di materne ed elementari.

Per entrare nella tensostruttura/villaggio è necessario il Green Pass al di sopra dei 12 anni. Per i bambini in età compresa tra i 6 e gli 11 anni è obbligatorio indossare la mascherina.

Una ventina di volontari hanno lavorato dalla fine di ottobre all’allestimento del Villaggio di Natale e hanno garantito la propria presenza fino al 6 gennaio. Come è accaduto nelle edizioni precedenti, anche quest’anno l’organizzazione del Villaggio sarà coadiuvata dalla presenza di studenti, 30 per la precisione, del liceo Cecioni e dell’istituto Vespucci, che aderiscono all’alternanza scuola-lavoro.

In programma anche una serie di intrattenimenti tra musica, sfilate di elfi, burattini e installazioni artistiche, in orario 15,00/17,00. Nelle giornate in cui non sono previsti eventi il Raccontastorie intratterrà grandi e piccoli visitatori.

LE DATE DI APERTURA E GLI ORARI DEL VILLAGGIO DI NATALE

Il Villaggio di Natale sarà aperto dalle 10 alle 19 nelle seguenti giornate:

27/ 28 novembre

3/ 4 / 5 dicembre

8/9/10/11/12 dicembre

17/18/19/20/21/22/23/24 dicembre

28/29/30 dicembre

5/6 gennaio

Info e prenotazioni: info@prolocolivorno.it o telefono 347.8386911

Il programma degli eventi, clicca qui

