9 Maggio 2021

Incendio alla stazione ecologica del Picchianti, aggiornamento ore 16

Incendio alla stazione ecologica del Picchianti, situazione sotto controllo. In fase di conclusione operazioni per spegnere le fiamme * AGGIORNAMENTI *

Livorno 9 maggio 2021

Aggiornamento delle ore 16.

Incendio alla stazione ecologica del Picchianti: la situazione è sotto controllo e i Vigili del Fuoco sono alle ultime fasi di spegnimento delle fiamme. Protezione civile del Comune e Vigili del Fuoco hanno monitorato e continuano a monitorare la direzione del fumo recandosi anche in prossimità di abitazioni senza riscontrare particolari criticità nè necessita di chiudere strade.

Sul posto anche Arpat per verificare la situazione ambientale ed emettere se necessario specifiche prescrizioni.

Saranno controllare le telecamere presenti in zona per verificare come si è sviluppato l’incendio, che ha colpito legname e ingombranti .

La Protezione civile fino a conclusione dell’emergenza invita chi abita nelle zone nord della città a prestare attenzione al fumo e a chiudere se necessario le finestre in via precauzionale

Seguiranno aggiornamenti

