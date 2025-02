Livorno 14 febbraio 2025 Incendio in un appartamento a Livorno: vigili del fuoco in azione in via Gramsci

Un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di un edificio in via Gramsci, a Livorno. Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco, supportate da un’autoscala e un mezzo per il rifornimento d’aria agli autorespiratori. Presenti anche un funzionario di servizio, le forze dell’ordine e il personale sanitario.

Le operazioni di spegnimento sono in corso e la situazione è in aggiornamento. Non si conoscono ancora le cause del rogo né eventuali conseguenze per gli occupanti dell’appartamento.

Seguono aggiornamenti.