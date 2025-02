Home

14 Febbraio 2025

Livorno 14 febbraio 2025 Incendio in via Gramsci: una persona intossicata, recuperate due bombole di GPL

Nuovi aggiornamenti sull’incendio che si è sviluppato oggi in via Gramsci. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno confermato che una persona è rimasta intossicata a causa del fumo ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Al momento non si conoscono le sue condizioni, ma si esclude il pericolo di vita.

Durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio, i soccorritori hanno recuperato due bombole di gas GPL dall’appartamento coinvolto. Una delle bombole è risultata parzialmente interessata dalle fiamme, circostanza che ha reso l’intervento ancora più delicato per evitare ulteriori rischi di esplosione.

Le indagini sono ancora in corso per determinare con esattezza le cause del rogo, mentre i vigili del fuoco stanno effettuando le ultime verifiche per garantire la sicurezza della struttura.