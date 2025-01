Home

17 Gennaio 2025

Incendio via Albertario: 6 famiglie su 9 rientrano nelle abitazioni, 65enne ancora in ospedale

Livorno, 17 gennaio 2025

Dopo il dramma e la paura di questa mattina, per l’incendio scoppiato tra le ore sei e le ore sette in via Don Albertario, sei delle nove famiglie che abitano nello stabile di Casalp sono ritornate nella disponibilità dell’appartamento.

L’edificio, di due piani più piano terra, è infatti suddiviso in 9 appartamenti, tre per piano. L’appartamento dove è scoppiato l’incendio, al primo piano, è stato sottoposto a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria.

Altri due appartamenti, quello che si trova sopra e quello che si trova sotto l’appartamento sequestrato, sono stati interdetti all’abitazione, in quanto hanno riportato danni seri. In particolare, sia l’appartamento al primo sia l’appartamento al secondo piano richiederanno probabilmente, nei prossimi mesi, importanti interventi strutturali, mentre per l’appartamento al piano terreno sarà al più presto effettuato un sopralluogo dei tecnici di Casalp per verificarne le condizioni.

Le tre famiglie residenti in questi tre appartamenti interdetti hanno momentaneamente trovato autonoma sistemazione, e per l’inizio della prossima settimana è stato fissato un appuntamento con l’Ufficio Casa del Comune per trovare una soluzione abitativa.

I restanti 6 appartamenti, alcuni dei quali sono stati invasi dal fumo e per i quali probabilmente ci sarà bisogno di tinteggiature e pulizie, sono comunque ritornati a disposizione delle famiglie.

Purtroppo non vi ha ancora potuto far ritorno il signore 65enne trasportato stamattina in ospedale in codice rosso e che adesso si trova ricoverato in Rianimazione a Livorno. Questa persona non abitava in alcuno dei tre appartamenti che hanno riportato i danni più seri, tuttavia a causa dell’incendio ha inalato quantità importanti di fumo e aria calda.

Sul posto il sindaco Luca Salvetti, l’assessore al sociale Andrea Raspanti, insieme al personale della Protezione Civile e della Polizia Municipale, oltre naturalmente ai Vigili del Fuoco, alle forze dell’ordine, al personale sanitario e ai volontari coinvolti.

Il punto di informazione e prima accoglienza, allestito questa mattina dalla Protezione civile del Comune nella sala “Pamela Ognissanti” dello Sportello Area nord di via Gobetti, è stato adesso chiuso.

Si sono concluse anche le operazioni di ritiro di beni essenziali ed effetti personali dai tre appartamenti interdetti, iniziate alle ore 15 e svoltesi alla presenza dei Vigili del Fuoco, così come prevede la legge.

Sull’incendio, dovuto probabilmente a un malfunzionamento elettrico, indagano le autorità competenti.

