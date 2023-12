Home

Politica

Inceneritore: Potere al Popolo, la risposta politica a Riformisti per il Futuro

Politica

31 Dicembre 2023

Inceneritore: Potere al Popolo, la risposta politica a Riformisti per il Futuro

Livorno 31 dicembre 2023 – Inceneritore: Potere al Popolo, la risposta politica a Riformisti per il Futuro

Ieri sulle nostre pagine web scrivevamo in merito al pensiero di Riformisti per Livorno su rifiuti, smaltimento e inceneritore. A seguito del nostro articolo la replica si Potere al Popolo Livorno:

“Oggi abbiamo scoperto una nuova sigla: i Riformisti per il Futuro!

E’ un nome che mette un po’ di imbarazzo e inquietudine solo a leggerlo, sa di un Futuro di meno peggio, di tirare a campare con accordi e accordicchi che ovviamente avvantaggerà solo gli amici di questi riformisti.

Comunque ecco chi sono questi nuovi riformisti: rullo di tamburi ed ecco a voi

Il Partito Socialista Italiano (purtroppo dalla fine dell’ 800 a oggi ne è passata di acqua sotto i ponti..)

I renziani di Italia Viva (Job’s Act, Riforma Fornero, Buona Scuola e continuano a esistere… tra l’altro Renzi è il parlamentare più pagato con oltre 3 milioni di euro l’anno, davanti a un altro renziano, Bonifazi con quasi 500 mila euro ogni anno…) che non crediamo proprio facciano l’interesse delle persone normali…

+ Europa fotocopia sbiadita di alcune giuste lotte dei tempi di Pannella, oggi a favore del completo liberismo e dei mercati e della finanza

Liberali Democratici Europei su questi dovremmo cercare sui libri di storia se discendono da qualche ramo dei liberali, ma ci sembrano categorie un po’ in disuso

Comunque riassumendo, questa simpatica ala destra del PD di Salvetti e di Sinistra Italiana e Livorno Civica, oggi scrive un comunicato dove continua a difendere l’inceneritore come se fosse un fondamentale altoforno dei tempi di Oliver Twist di Dickens.

E allora a questi simpatici signori con la tuba e il bastone vogliamo dire che i lavoratori dell’inceneritore è previsto che vengano ricollocati nel nuovo impianto Fanghi-Forsu, che l’impianto alternativo all’inceneritore per lo smaltimento dell’indifferenziata esiste già ed è il TMB di Massarosa e infine sulle loro preoccupazioni che si inquina a trasportare i rifiuti verso altri impianti già esistenti (Livorno Massarosa sono circa 40 km), vogliamo ricordare che le scorie dell’inceneritore vanno fino in Lombardia, e non ci vanno col cocchio e la carrozza!!!

Su tale argomento tra l’altro anche la posizione dei vostri alleati (M5S, Buongiorno Livorno, Rifondazione Comunista) ci sembra sia diversa riguardo lo spegnimento dell’inceneritore, insomma tra una partita a pallacorda e un torneo cavalleresco, dare un’occhiata al mondo esterno, male non farebbe.

Noi, qui nel 2024, l’inceneritore non lo vogliamo!”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin