Home

Politica

Indice di gradimento, Salvetti perde il 6,8% e scende di 25 posizioni

Politica

5 Luglio 2021

Indice di gradimento, Salvetti perde il 6,8% e scende di 25 posizioni

Livorno 5 giugno 2021

Fare il sindaco e amministrare una città non è certamente un mestiere facile.

I sindaci convivono in un sistema instabile che si tiene in equilibrio fra l’opportunità di agire in modo diretto per il bene dei propri cittadini e il rischio di finire schiacciati da un sistema di regole e responsabilità ingestibile.

A questi fattori aggiungiamoci anche la pandemia e tutto quello che ha comportato in fatto di aiuti comunali ai cittadini, spesso visti dalle persone scarsi e tutte le colpe ricadono sui sindaci

Solo un anno fa titolavamo:

Salvetti è il 5° sindaco in Italia per indice di gradimento

A dirlo era il Sole24Ore uscito con la classifica dell’indice di gradimento dei sindaci italiani

A distanza di un anno esatto il quotidiano esce nuovamente con un nuovo sondaggio sull’indice di gradimento dei sindaci.

I livornesi intervistati, alla domanda del sondaggio; “Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del sindaco. Se domani ci fossero le elezioni comunali lei voterebbe a favore o contro l’attuale dindaco?”, hanno risposto in maniera non molto positiva.

Questi i risultati del sondaggio

Il sindaco Luca Salvetti perde ben 25 posizioni in classifica scendendo al trentesimo posto

Salvetti passa da un consenso del 63,3% ad un 56,5 perdendo il 6,8% di consensi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin