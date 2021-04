Home

Indifferenziata romana a Rosignano, FdI: “E’ gravissimo l’assordante silenzio del Sindaco Donati”

22 Aprile 2021

Livorno 22 aprile 2021

Rifiuti romani smaltiti a Rosignano, la posizione di Fratelli d’Italia Rosignano espressa da dal Commissario Comunale Paola Nucci e dai consiglieri Comunali Stefano Scarascia e Fabio Niccolini

“Apprendiamo, da notizie stampa e dalla lettura dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, che la Regione Toscana ha raggiunto un accordo con la Regione Lazio per il conferimento di 13500 tonnellate di rifiuti urbani non differenziati, da lì provenienti, in impianti situati sul territorio della nostra regione.

In particolare 2200 tonnellate saranno conferite nell’impianto di Scapigliato, situato nel nostro Comune.

Il restante quantitativo negli impianti di Gotara (Massa Carrara) e Legoli (Pisa).

L’accordo sarà valido per sette mesi!!!

Stiamo assistendo all’ennesimo atto d’imperio del Presidente Giani, che, invece di pensare ai guai che si ritrova in casa, si mette a disposizione del compagno di partito Zingaretti ( in carica dal 2013 ) e del sindaco grillino di Roma Raggi (in carica dal 2016), i quali non sono stati in grado di affrontare la problematica dei rifiuti del Lazio ed in particolare della città di Roma, che ne produce la maggior parte.

Tutto ciò avviene nel totale disprezzo del nostro territorio, già gravemente penalizzato dalla presenza dell’impianto di Scapigliato ed avviene sostanzialmente per accordi tra partiti (PD M5S) senza che nessuna notizia venga data alla popolazione ed ai suoi rappresentanti eletti.

Sottolineamo altresì come, ancora una volta, il Presidente Giani consideri la province costiere poco più che colonie da sfruttare.

E’ gravissimo l’assordante silenzio del Sindaco Donati.

Ci domandiamo se su questo territorio le decisioni importanti le prenda lui o l’amministratore di Scapigliato s.r.l.-

Il gruppo consiliare di fratelli d’italia portera’ la questione in consiglio comunale!!!

La nostra terra non deve essere oggetto di accordi romani tra Dd e M5S fatti in danno dei cittadini !!!”

