Iniziati i lavori di demolizione della ex Casa della Salute di via Ernesto Rossi, cambia la viabilità

20 Febbraio 2025

Iniziati i lavori di demolizione della ex Casa della Salute di via Ernesto Rossi, cambia la viabilità

Iniziate le opere di demolizione dell’ex Casa della Salute di via Ernesto Rossi, propedeutiche alla costruzione della nuova Casa di Comunità Spoke.

L’edificio orientato su via Ernesto Rossi è il primo ad essere demolito, i lavori dovrebbero terminare entro il 28 febbraio, successivamente si procederà con la parte interna del complesso che si completerà l’11 aprile con lo scavo necessario per la realizzazione della fondazione della nuova struttura. Infatti, i lavori di edificazione inizieranno il 12 aprile che dovrebbero terminare il 31 dicembre prossimo, mentre le rifiniture, di modesta entità, si completeranno entro il mese di febbraio 2026.

La nuova Casa di Comunità sarà composta da tre piani per una superficie lorda di circa 805 mq. L’obiettivo è quello di creare un moderno polo sanitario locale, con spazi specifici dedicati all’accoglienza, allo stazionamento temporaneo, ai diversi tipi di ambulatori. Al piano terra è previsto un sottopasso carrabile per l’ingresso di automezzi che da via Ernesto Rossi possono accedere allo spazio ad essi destinato, posto nella parte sud-est dell’edificio. Si tratta di una Casa di Comunità con funzioni di “Spoke” con apertura prevista, 6 giorni su 7 con orario h12 in cui saranno presenti ambulatori specialistici, dei medici e pediatri di famiglia, ambulatori per il team dell’infermiere di famiglia e comunità (IFeC), il centro prelievi, il Cup, Front office per anagrafe assistiti, il PUA e locali adibiti a sedi per l’associazionismo locale. L’importo complessivo del finanziamento, con fondi PNRR, ammonta a 3 milioni euro.

Le modifiche alla viabilità

Ai residenti “M” e “M barrata” messi a disposizione 50 posti auto sugli scali degli Olandesi

Livorno, 20 febbraio 2025 – Sono in corso i lavori di demolizione della ex Casa della Salute di via Ernesto Rossi dove è prevista la nascita di una casa di comunità Spoke.

L’intervento si concluderà il 28 febbraio, meteo permettendo, ma per ovviare alle difficoltà dei residenti, l’Amministrazione Comunale ha deciso emanare un’ordinanza, n.1240, che consente la sosta a titolo gratuito dei veicoli dei residenti e dimoranti muniti dell’autorizzazione per le Zone regolamentate “M” ed “M barrata” negli spazi di sosta (in entrambi i lati) di scali degli Olandesi compresi tra via Augusto Novelli e via Luigi Bosi. In pratica vengono messi a disposizione dei residenti 50 posti auto.

L’ordinanza n 1240 integra la n. 1071/2025 (SPAZI DI SOSTA PER RESIDENTI/DIMORANTI ZONE “M” ED “M BARRATA) che ordina, in sintesi:

con efficacia fino al 28/02/2025 in vari vari tratti di Via Rossi, ad esclusione dei mezzi dell’impresa:

– in area interessata cantiere tra i civici 46 e 67 divieti di transito e sosta ambo lati con rimozione e di transito pedonale;

– in altri tratti condizionati dalla presenza del cantiere divieti di sosta con rimozione ambo i lati o da un solo lato, a seconda dei casi, e divieti di transito eccetto veicoli residenti dimoranti delle ZSC M ed M-barrato, persone con disabilità, veicoli dirette alle rimesse interne, operativi e di soccorso;

– fermarsi e dare la precedenza in alcune intersezioni e direzioni obbligatorie, oltre a limite 30 Km/h; l’istituzione del senso unico di marcia in via Goldoni nel tratto compreso tra le intersezioni con via Ernesto Rossi e via Magenta (con senso di marcia in direzione di via Magenta); la disattivazione del varco ZTL situato in via Goldoni con adeguamento dei sistemi elettronici di controllo; abrogazione e spostamento degli spazi di sosta per i veicoli al servizio delle persone disabili coinvolti dalle disposizioni di viabilità citate, con spostamento in altra posizione utile.

Ogni ulteriori dettaglio potrà essere desunto dalla lettura del testo integrale delle determine (in allegato).



