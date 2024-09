Home

13 Settembre 2024

Richiami e Ritiri, 13 settembre 2024 – Insalata Iceberg e lattuga, produttore richiama lotti di molte marche

L’azienda Ortoromi Società Cooperativa Agricola ha prodotto l’insalata iceberg e la lattuga per tutti i marchi sopra indicati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Olmo 34, a Bellizzi, in provincia di Salerno

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore (Ortoromi Società Cooperativa Agricola, Bellizzi Salerno) di svariati lotti di insalata iceberg e lattuga per possibile presenza di Listeria monocytogenes

I prodotti sono venduti con diversi marchi, di seguito l’elenco dei marchi e dei lotti interessati dal richiamo

In via precauzionale, viene raccomandato di non consumare le insalate con le date di scadenza e i numeri di lotto sopra indicati. Se in possesso dei prodotti richiamati, questi possono essere restituirli al punto vendita d’acquisto.

Le confezioni di insalata iceberg e lattuga

Iceberg Il Castello di Raf.Ro Srl, in buste da 250 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Cuori di iceberg Foglia Verde di Eurospin Spa, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Alifresh di La Pegaso Srl e Insalabella Srls, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Il Mio Orto di Eurofresh Srl, in buste da 150 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Centrale del Latte di Centrale del Latte d’Italia Spa, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248 e 32024253, con le date di scadenza 12/09/1024, 13/09/2024 e 18/09/2024;

Iceberg Ciro Amodio di Gest Ciro Amodio Srl, in buste da 250 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Colline Verdi di Gidal Spa, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Cuori di iceberg Natura Chiama Selex, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Cuori di lattuga Natura Chiama Selex, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 11/09/2024 (già passata), 12/09/2024 e 13/09/2024;

Iceberg Latte Francia di Francia Latticini Srl, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Mi Mordi, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Cuori di iceberg Natura È di Penny Market, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024; il richiamo è stato segnalato anche da Penny Market (aggiornamento del 12/09/2024);

Iceberg Ortoromi, in buste da 500 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Ortoromi, in buste da 350 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Cuore di iceberg Ortoromi, in buste da 250 grammi, appartenenti ai lotti 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Ortofresco Pulito di Croce Salvatore, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Polenghi di Centrale del Latte d’Italia Spa, in buste da 250 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 19/09/2024;

Iceberg Sigma di CE.DI. Sigma Campania Spa, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Très Bon di DO.MA. Srl, in buste da 250 grammi, appartenenti ai lotti 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Torre in Pietra di Centrale del Latte d’Italia Spa, in buste da 250 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247 e 32124248, con le date di scadenza 12/09/2024 e 13/09/2024;

Iceberg Tornese di Agricom Soc. Coop. Agricola Arl, in buste da 150 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 3212424, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Vivinatura di LO.D.AL Srl, in buste da 250 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024.

