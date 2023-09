Insulti web per la foto Aspidi-Di Liberti, una brutta pagina di inciviltà

Home

18 Settembre 2023

Offese per la foto che gli ritrae col bouquet del matrimonio di Karima

Nella lotta per l’accettazione e l’uguaglianza, un recente episodio ha riportato alla luce

l’omofobia ancora presente nella società contemporanea. Il cantante Manuel Aspidi, noto per

la sua voce eccezionale e per la partecipazione ad una delle prime edizioni di Amici, ha

recentemente condiviso un momento di gioia sulla sue pagine social che ha scatenato una

tempesta di reazioni omofobe, alcune delle quali hanno assunto toni di inaudita violenza, non

solo contro di lui ma anche contro il suo compagno.

Tutto è iniziato con un semplice post in cui Manuel Aspidi veniva ritratto mentre raccoglieva

il bouquet da sposa della sua amica e collega, Karima Ammar. Nella fotografia, il cantante

appariva felice e radiante per aver ricevuto questo simbolo di buon auspicio per un futuro

matrimonio. La maggior parte dei commenti erano positivi, con amici e fan che auguravano il

meglio per la vita della coppia di fidanzati, ma il lato oscuro del mondo virtuale ha presto

preso il sopravvento ed in un’epoca in cui la diversità dovrebbe essere celebrata e l’amore

dovrebbe essere universalmente accettato, alcuni commenti afferenti a quel post hanno

dimostrato che c’è ancora una strada lunga da percorrere per sconfiggere l’omofobia. I

commenti sono passati da semplici disapprovazioni a toni decisamente omofobi, e in alcuni

casi, sono diventati addirittura aggressivi e violenti.

Tuttavia, anziché rimuovere il post o segnalare i contenuti offensivi, Manuel Aspidi ha scelto

di affrontare la situazione con coraggio e dignità. Ha deciso di stigmatizzare l’accaduto,

dimostrando che nonostante ci siano stati notevoli progressi nella lotta all’omofobia, c’è

ancora molto lavoro da fare per costruire una società veramente evoluta e inclusiva.

Manuel Aspidi è un esempio di forza e resilienza. Ha fatto coming out già da qualche anno e

ha ricevuto da sempre il sostegno amorevole della sua famiglia e degli amici. Vive la sua vita

con la piena normalità e autenticità, ma è consapevole che questa non è la realtà di tutti. Le

sue parole: “Ci sono ragazzi che non hanno le spalle larghe come le mie e che certi commenti

li colpiscono profondamente. Voglio battermi anche per loro.”

La sua decisione di far emergere questa dolorosa esperienza mette in evidenza l’importanza

di parlare apertamente dell’omofobia e della discriminazione. Man mano che la società si

evolve, è fondamentale che figure pubbliche come Manuel Aspidi si alzino e si oppongano a

comportamenti omofobi, dimostrando che l’amore e l’accettazione dovrebbero sempre

trionfare sull’odio e la discriminazione.

In conclusione, l’episodio di omofobia e violenza nei confronti di Manuel Aspidi e del suo

compagno ci ricorda che la lotta per i diritti LGBTQ+ è ancora lunga. Tuttavia, grazie a

individui coraggiosi come Manuel, speriamo che un giorno la diversità venga accolta senza

esitazione e che l’omofobia sia relegata al passato, dove merita di essere.

