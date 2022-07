Home

Invalsi e scuola, Stop Comprensivi: il sistema criticato da chi ne fa parte

Livorno 11 luglio 2022

I docenti scuole Borsi, Mazzini, Micali, Bartolena, Carducci – “Stop Comprensivi”; “Invalsi e scuola: il sistema criticato da chi ne fa parte”

“Nell’Istruzione pubblica l’autoreferenzialità delle classi dirigenti è palese e dimostrata dal fatto che nessuno sembra domandarsi come mai i docenti esprimono una visione della scuola evidentemente incompatibile con quella della dirigenza.

L’autoreferenzialità e lo scollegamento dalla realtà di chi ha governato la scuola in questi ultimi anni è dimostrato dai risultati di queste ultime prove Invalsi.

E sinceramente siamo stanchi di dover registrare giustificazioni per le assenze.”

Si conclude con queste parole una lettera della consigliera Cristina Lucetti (PD), diffusa da LivornoPress, scritta dopo la pubblicazione delle statistiche relative alle prove Invalsi di quest’anno. È una lettera che trasuda scoramento e disagio. Ci sentiamo di condividere in pieno questi stati d’animo.

Ci stupisce però che sia la professoressa Lucetti a farsi portavoce di questa critica alla classe dirigente scollegata dalla realtà e che non ascolta la voce dei docenti.

Noi docenti di “Stop Comprensivi” avremmo voluto davvero essere ascoltati dalla nostra classe politica e dirigente – di cui la Lucetti è parte integrante – che non ha accolto i nostri inviti alle assemblee pubbliche, che si è rifiutata di incontrarci in presenza del garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ci ha rifiutato l’audizione nella VII commissione.

Una classe politica e dirigente che è andata avanti sulla strada della comprensivizzazione determinando accorpamenti e frazionamenti, causando tagli al personale, perdita di continuità didattica, impoverimento dell’offerta formativa, creando una scuola meno collegiale e più verticistica.

Lo ha fatto adducendo come unica motivazione che il sistema è questo e occorre adeguarsi a quello che fanno tutti, e adesso si trova a far parte del coro di chi si lamenta dell’inadeguatezza del sistema.

Per concludere, una riflessione.

Sarebbe interessante sapere chi fra i dirigenti scolastici che hanno appoggiato il processo di comprensivizzazione abbia scelto di restare in uno dei pezzi della propria vecchia scuola per gestire il processo in prima linea.

Sarebbe buffo scoprire che tutti o quasi hanno chiesto il trasferimento alle superiori o fuori città.

E chissà se chi non sarà accontentato un giorno si lamenterà dell’inadeguatezza del sistema che ha sostenuto fino ad oggi”.



