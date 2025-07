Home

Cronaca

Investimenti nella città di Livorno, Salvetti: situazione senza precedenti, il vento è cambiato

Cronaca

27 Luglio 2025

Investimenti nella città di Livorno, Salvetti: situazione senza precedenti, il vento è cambiato

Livorno 27 luglio 2025 Investimenti nella città di Livorno, Salvetti: situazione senza precedenti, il vento è cambiato

Investimenti a Livorno, l’analisi del sindaco Luca Salvetti:

2 miliardi di euro di investimento sulla città una situazione senza precedenti, una grande occasione da cogliere.

Livorno il vento è girato.

La notizia che la raffineria Eni ha siglato il contratto da mezzo miliardo di euro che attiva il finanziamento della Banca Europea per la realizzazione del nuovo bio-stabilimento conferma che; il nostro territorio e la nostra città si sono ritagliati una nuova attenzione e una nuova reputazione sul fronte industriale, economico e occupazionale.

Abbiamo adesso l’opportunità di cancellare definitivamente l’immagine di area di crisi complessa agganciandosi ad una tendenza che può farci rialzare la testa dopo molti anni di preoccupazione successiva alla crisi generale del 2008.

L’investimento da 500 milioni sulla bioraffineria, si aggiunge alle risorse per la Darsena Europa che complessivamente varranno oltre 800 milioni di euro; al finanziamento Inail per la realizzazione del nuovo ospedale da 300 milioni di euro e a tutto l’insieme di risorse pubbliche comunali, regionali e legate al PNRR per ulteriori 300 milioni di euro di lavori e cantieri già attivi o in fase di attivazione.

Un maxi-investimento complessivo di quasi due miliardi di euro tra pubblico e privato che non ha precedenti nella storia recente della nostra città e che deve convincere tutti quanti che stiamo vivendo una svolta, nei confronti della quale tutti i soggetti politici e imprenditoriale devono porsi in maniera positiva lasciando da parte interessi di spicciola convenienza personale e spingere con forza in una direzione univoca.

La tenuta sul fronte industriale, le conferme sulla centralità del nostro scalo marittimo per i traffici passeggeri e di beni, la capacità del tessuto commerciale e artigianale di rispondere alle difficoltà nazionali e mondiali, il rilancio dell’immagine di Livorno con il conseguente ritorno nel settore turistico e la scelta forte della città che punta sul mare, sull’acqua e sulla blue economy per una crescita strategica saranno gli elementi propulsivi per i prossimi 10 anni.

Chi non guarda a questo e si perde nelle misere polemiche per provare a destabilizzare un quadro reale ed oggettivo fa male a sé stesso e alla comunità labronica. Il vento è girato e noi proviamo a sfruttarlo nel migliore dei modi e non per l’interesse circoscritto di una persona, di una parte politica o di un soggetto economico ma per il futuro di una intera città.

Investimenti nella città di Livorno, Salvetti: situazione senza precedenti, il vento è cambiato