Home

Cronaca

Aree pubbliche

La buona notizia: torna in funzione l’ascensore in condominio Erp, fine dei disagi per i residenti con disabilità

Aree pubbliche

21 Gennaio 2026

La buona notizia: torna in funzione l’ascensore in condominio Erp, fine dei disagi per i residenti con disabilità

Livorno 21 gennaio 2026 La buona notizia: torna in funzione l’ascensore in condominio Erp, fine dei disagi per i residenti con disabilità

L’ascensore torna in funzione: fine dei disagi per i residenti con disabilità

Dal 13 dicembre, dopo disagi e segnalazioni, l’ascensore del condominio Erp finito al centro dell’attenzione per i continui malfunzionamenti legati al maltempo è tornato finalmente in funzione. Una buona notizia soprattutto per le persone che abitano nello stabile e che si muovono in sedia a rotelle, costrette per troppo tempo a rinunciare a un servizio essenziale per la propria autonomia quotidiana.

Il ripristino dell’impianto consente ora ai residenti con disabilità di tornare a utilizzare regolarmente l’ascensore, superando una situazione che aveva creato non poche difficoltà nella vita di tutti i giorni. Una criticità che, nei mesi scorsi, era stata portata all’attenzione pubblica – attraverso articoli, segnalazioni, e l’intervento del consigliere comunale Alessandro Palumbo (Fratelli d’Italia) – facendo emergere con forza il tema dell’accessibilità e del diritto alla mobilità anche all’interno delle abitazioni.

Proprio la risonanza data alla vicenda sia sui mezzi di informazione e l’intervento del consigliere comunale hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione sul problema, contribuendo ad accelerare gli interventi necessari per la rimessa in funzione dell’impianto. Una dimostrazione concreta di come raccontare i disagi dei cittadini possa diventare uno strumento utile per arrivare a soluzioni reali.

Ora l’ascensore è di nuovo operativo e per chi vive in quello stabile si apre una fase di normalità ritrovata. Resta l’auspicio che episodi simili possano essere prevenuti in futuro, con una manutenzione più puntuale e con un’attenzione costante verso le esigenze delle persone più fragili, affinché il diritto all’accessibilità non debba mai dipendere dall’emergenza o dalla visibilità mediatica.