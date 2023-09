Home

16 Settembre 2023

Mister Green la pulisce nuovamente

Livorno 16 settembre 2023 – “La collinetta della rotatoria di via Cimarosa produce 8 chili di rifiuti in 40 giorni”

La città di Livorno ha un problema di abbandono dei rifiuti, che sporcano e inquinano le strade e le aree verdi.

Uno dei tanti esempi emblematici è quello della collinetta della rotatoria di via Cimarosa, dove in soli 40 giorni sono stati prodotti 8 chili di rifiuti, tra plastica, carta, vetro e altro.

A denunciare questa situazione è Mister Green, il volontario che con la sua bicicletta con carretto si dedica alla pulizia della città. Mister Green ha raccontato la sua esperienza sul suo profilo Facebook, dove ha pubblicato le foto dei sacchetti di spazzatura che ha raccolto e pesato.

Mister Green ha effettuato la sua opera ecologica di pulizia il 23 luglio 2023, quando si è recato alla rotatoria di via Cimarosa. Lì ha trovato tanta spazzatura abbandonata tra il muretto e il verde della collinetta che costeggia la rotatoria. Con pazienza e cura, ha raccolto 7 sacchi di rifiuti per un totale di 6 chili, che ha portato al corretto smaltimento.

Stamattina, 15 settembre 2023, Mister Green è tornato alla collinetta di Salviano, vicino al sottopassaggio.

Nonostante la sua passata pulizia, nella vegetazione nella vegetazione c’era tanta plastica e non solo

Mister Green non si è dato per vinto e con tanta calma ha levato e suddiviso tutto in tre sacchi: uno per la carta, uno per la plastica e uno per il vetro. Ha anche diviso le lamette e gli scontrini che ha buttato nell’indifferenziata.

Ha fatto tre sacchi per un totale di 8 chili e novanta grammi, che ha portato al corretto smaltimento.

Mister Green ha concluso il suo post con un appello alla cittadinanza: “Non buttate i rifiuti per strada, usate i cassonetti appositi. Rispettate l’ambiente e la bellezza della nostra città. Grazie”.

