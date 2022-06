La lettera, Alca al Sindaco Salvetti: “in caso di incendio esiste un piano di evacuazione per noi volontari e gli animali del canile?”

Aree pubbliche

9 Giugno 2022

Livorno 9 giugno 2022

Giovanna Giusti, presidente pro tempore della associazione A.l.c.a scrive una lettera aperta al Sindaco di Livorno Luca Salvetti, a proposito dell’incendio scoppiato vicino al canile pubblico sabato 28 maggio ultimo scorso:

“Gentilissimo Sindaco Luca Salvetti, ero lì sabato passato quando è scoppiato un incendio a 30 metri dal canile pubblico, si; ero proprio lì, all’interno del canile a svolgere, come facciamo spesso, la nostra opera di volontariato ed abbiamo avuto paura per quello a cui stavamo assistendo e timore che l’incendio arrivasse al canile.

Fortunatamente così non è stato, grazie all’immediatezza dell’intervento dei vigili del fuoco che colgo l’occasione per ringraziarli pubblicamente.

Come già sa, Dott. Salvetti, l’allarme ai vigili del fuoco è stato dato da due cittadini e dalla presidente di altra associazione alle 13.54 ed io ho telefonato al comando della polizia municipale per chiedere aiuto alle 13.59.

Ciò premesso le scrivo perché, al di là della lettera che le abbiamo inviato a firma di tre associazioni, come presidente della associazione A.l.c.a che spesso partecipa con i propri iscritti a svolgere volontariato al canile pubblico, atteso quello che è accaduto, per conoscere da lei:

quali garanzie abbiamo noi volontari rispetto ad episodi come quello accaduto sabato 28 u.s.? Esiste un impianto antincendio al canile e come funziona in caso di emergenza ? Esiste un piano di evacuazione che permetta ai cani ospiti del canile di essere messi in sicurezza e con gli animali , anche noi volontari ?”