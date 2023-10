Home

8 Ottobre 2023

La Pielle al Pala Macchia sfida Avellino

Livorno 8 ottobre 2023 – La Pielle al Pala Macchia sfida Avellino

Archiviata la battuta d’arresto di Rieti, la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO è pronta per l’esordio in campionato la Pala Macchia fissato per oggi 8 ottobre contro la quotata Del Fes Avellino (palla a due ore 18).

Il quintetto dei ‘lupi irpini’ è probabilmente uno dei più assortiti del girone A e della categoria; basti pensare che la guardia Vasl (22 punti in 26 minuti al debutto) lo scorso anno giocava da protagonista in A2, in maglia Fortitudo Bologna. A lui si aggiungono il pivot ex Mestre Bortolin, il playmaker Burini e le ali Santucci e Nikolic. La panchina a disposizione di coach Crosariol non è paragonabile, per minutaggio e qualità, ai primi 5 ma al tempo stesso guai sottovalutare l’impatto dei vari Caridà, Carenza e Giunta, tutti giocatori in grado di di piazzare break improvvisi e importanti.

In casa Pielle, dopo la vittoria della Supercoppa e un debutto viziato anche da alcuni episodi, l’occasione di riscattarsi davanti al pubblico amico. In via Allende sono attese 2000 persone; biglietteria del Pala Macchia aperta, domenica 8 ottobre, dalle ore 16:30. Al bar del palasport sarà, inoltre, presente lo staff del Pielle Livorno Store per la vendita del merchandising ufficiale

