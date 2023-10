Home

1 Ottobre 2023

La Pielle spazza via la Nico Basket, grande partita delle ragazze labroniche

Livorno, 1 ottobre 2023 – La Pielle spazza via la Nico Basket, grande partita delle ragazze labroniche

La CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO spazza via la Nico Basket – squadra descritta dagli addetti ai lavori come una delle potenze del torneo (Serie B femminile – per mezzo di un primo quarto ai limiti della perfezione (84-51 il punteggio finale): la ragazze di coach Luca Castiglione non sbagliano praticamente, muovono la palla alla velocità del nuoto – trovando sempre l’elemento libero – e soprattutto tirano con l’80% abbondante da oltre l’arco (32-11). Il match di fatto si chiude qua, anche perchè la Pielle continua a premere sull’acceleratore toccando in più di una circostanza le 30 lunghezze di vantaggio. Da segnalare la prova corale della Caffè Toscano, a referto con tutte 9 le ragazze a disposizione di Castiglione (20 punti per Elisa Maffei, doppia cifra anche per Serena Conti e Lisa Cecconi). Una prova davvero convincente, il miglior modo per tuffarsi nella stagione 2023/2024.

CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO-Nico Basket: 84-51

CAFFÈ TOSCANO: Maffei 20, Nottolini 6, Zorzi 4, Cecchi 6, Castiglione V. 8, Castiglione M. 3, Collodi 8, Cecconi 15, Conti 14. All. Castiglione.

NICO BASKET: Nerini 12, Tongiorgi, Salvestrini 8, Pini 5, Mariani 7, Montiani 9, Modini 1, Mariotti 2, Mariotti, De Luca, Giglio Tos 5, Parodi. All. Rastelli.

Arbitri: Borchi e Natale

Parziali: 32-11, 46-18, 67-34, 84-51

