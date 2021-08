Landi (Lega): “su green pass ennesima sortita a vuoto di Giani”

Home

30 Agosto 2021

Livorno 30 agosto 2021

“Il presidente Giani continua imperterrito a lanciare proposte discutibili senza avere l’autorità per trasformarle in atti concreti.

La stretta sui green pass non è che l’ultima puntata di una saga che non porta benefici.

Tra non mettere in discussione l’importanza del vaccino e estendere uno strumento dalla dubbia efficacia come il certificato verde ce ne passa.

Avremmo preferito ad esempio un’iniziativa per rendere più capillare l’offerta di tamponi, compresi quelli salivari: quelli sì in grado di svolgere una funzione determinante nel contrasto alla diffusione del virus”.

Lo scrive in una nota il consigliere regionale della Lega Marco

Landi dopo le dichiarazioni su SKy24 del predidente Giani

