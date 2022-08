Home

Lavoratori e sindacati Aamps a Salvetti, “Sindaco dissociati da rifiuti zero, difendi i lavoratori” (Video)

2 Agosto 2022

Livorno 2 agosto 2022 – Lavoratori e sindacati Aamps a Salvetti, “Sindaco dissociati da rifiuti zero, difendi i lavoratori”

Nel pomeriggio di ieri, i Sindacati di Aamps sono andati dal sindaco Salvetti per chiedere al primo cittadino di dissociarsi dalle dichiarazioni di Rifiuti Zero sul termovalorizzazione e garanzie sul mantenimento dei posti di lavoro in caso di spegnimento.

Per i sindacati il termovalorizzatore dovrebbe rimanere in funzione, nel caso in cui venga spento chiedono:

– Che nessun lavoratore dei 34 impiegati nel termovalorizzatore ne faccia le spese; non devono essere persi posti di lavoro, ma soprattutto lo stipendio deve rimanere uguale;

— dal momento che il termovalorizzatore dovrebbe chiudere nel 2023 ed i lavori di impianti alternativi saranno pronti nel 2026; vorrebbero che sia chiesta una proroga di tre anni fino al completamento degli impianti alternativi

Queste le risposte avute dai sindacati al termine dell’incontro in Comune tra sindacati, sindaco e amministratore di Aamps e riferite ai lavoratori

