Home

Cronaca

Aree pubbliche

Lavori conclusi, riaperte Modigliani e Agnoletti, da lunedì 9 tutti in classe

Aree pubbliche

6 Ottobre 2023

Lavori conclusi, riaperte Modigliani e Agnoletti, da lunedì 9 tutti in classe

Livorno, 6 ottobre 2023 – Lavori conclusi, riaperte Modigliani e Agnoletti, da lunedì 9 tutti in classe

Contrariamente a quanto annunciato in un primo momento, gli alunni della scuola primaria Modigliani (via Agnoletti, 1) e della scuola d’infanzia Agnoletti (via Valenti, 1) potranno tornare in classe già da lunedì 9 ottobre.

L’intervento tecnico effettuato nella mattina ha avuto esito positivo, pertanto è stata ripristinata la funzionalità impiantistica elettrica.

Questa mattina sono stati condotti interventi di smontaggio ed asciugatura dei singoli componenti del Quadro Elettrico Generale della Scuola. Il quadro elettrico era stato investito dallo sversamento d’acqua. Sostituiti i componenti danneggiati.

Sono stati effettuati monitoraggi della corretta funzionalità dei singoli componenti attraverso l’uso di termocamere per l’individuazione di; eventuali surriscaldamenti ed attuate verifiche con apposite strumentazioni sulle linee di distribuzione principale.

I due plessi scolastici che fanno capo all’istituto Comprensivo Don Angeli giovedì 6 ottobre erano stati chiusi in via straordinaria per l’esecuzione di un intervento causato dalla rottura di una tubazione che aveva reso non utilizzabile l’impianto di distribuzione elettrica.

Era stato ipotizzato di poter consentire la ripresa delle attività scolastiche da martedì 10 ottobre.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin