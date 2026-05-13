Lavori new jersey al Boccale, Lega: sono merito del Prefetto Dionisi, di ANAS e del Governo di centrodestra

Aree pubbliche

13 Maggio 2026

Livorno 13 maggio 2026 Lavori new jerseyal Boccale, Lega: sono merito del Prefetto Dionisi, di ANAS e del Governo di centrodestra

“Boccale, iniziati i lavori per le nuove barriere: grazie al Prefetto Dionisi, ad ANAS e al Governo. Salvetti smetta di fare lo showman sulla sicurezza dei cittadini”.

“La sicurezza sulla curva del Boccale, lungo la SS1 Aurelia, sta diventando realtà. I lavori per istallare le nuove barriere new jersey sono iniziati per l’intero arco della curva, dallo spigolo della Torretta fino alla banchina lato mare, per un’estensione di circa 60-80 metri, con l’obiettivo di impedire eventuali fuoriuscite dei veicoli verso il lato mare ed i vari ribaltamenti. Un risultato concreto, ottenuto grazie al lavoro silenzioso e autorevole delle istituzioni che contano davvero.

Come Lega vogliamo esprimere la nostra sincera gratitudine al Prefetto Giancarlo Dionisi, ad ANAS e al Governo nazionale per aver preso in carico con serietà e tempestività una problematica sentita da tutta la comunità livornese. Il Prefetto Dionisi ha ribadito che “la sicurezza stradale rappresenta una priorità assoluta per le istituzioni” e la Prefettura, in stretto coordinamento con ANAS e le Forze di Polizia, ha garantito il massimo impegno per tutelare l’incolumità pubblica. Parole seguite dai fatti, cosa rara in questa città.

Dal MIT si confermava che le barriere in cemento rappresentavano una misura di sicurezza provvisoria disposta con urgenza a seguito del tavolo prefettizio, e che da marzo sarebbero iniziati i sopralluoghi tecnici preliminari per avviare la progettazione dell’intervento strutturale definitivo, con i lavori che potevano partire dopo il rilascio delle autorizzazioni previste per un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale. Ecco come si lavora per i cittadini: con metodo, con rispetto delle procedure e con la consapevolezza che la sicurezza non aspetta i tempi della propaganda.

Tutto il contrario di quanto ha dimostrato il sindaco Salvetti.

Il 25 febbraio, non appena le misure provvisorie erano diventate operative, il sindaco aveva attaccato duramente l’intervento definendolo “inadatto” e “una ferita per uno dei tratti più suggestivi della nostra costa”, lamentando che “non è stata finanziata per tempo una manutenzione straordinaria delle barriere laterali” e scaricando la responsabilità sul Ministero dei Trasporti. Dichiarazioni irresponsabili e strumentali, pronunciate mentre le barriere provvisorie stavano letteralmente salvando potenziali vite umane.

Oggi, però, ci risulta che lo stesso sindaco abbia utilizzato i propri canali social per attribuirsi meriti nell’ottenimento di questo risultato. Una giravolta degna di uno showman navigato, non di un amministratore che ha a cuore la verità.

Lo ricordiamo ai livornesi con chiarezza: il risultato ottenuto al Boccale è merito del Prefetto Dionisi, di ANAS e del Governo di centrodestra. Non certo di chi, nel momento in cui si interveniva concretamente, sceglieva di polemizzare sui social e scrivere lettere al Ministero — lo stesso Ministero da lui pubblicamente accusato — per ragioni di visibilità personale.

Salvetti è un sindaco che ha dimostrato di non saper gestire le problematiche della sicurezza stradale: le sue dichiarazioni di febbraio erano inutili quanto inopportune, alimentavano allarme senza proporre soluzioni, e mettevano in discussione l’operato di istituzioni che invece stavano lavorando nell’interesse dei cittadini. Un atteggiamento da opposizione fatta male, non da chi guida una città”. E’ quanto dichiarano in una nota Carlo Ghiozzi Segretario Provinciale e Capogruppo Lega Comune di Livorno e Michele Gasparri Segretario di Sezione Lega Livorno