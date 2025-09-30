Le Masterclass della Royal Ballet School di Londra approdano a Livorno
Sabato 15 e domenica 16 novembre 2025, l’Associazione Europea Danza (AED) ospiterà un evento imperdibile per gli studenti di danza classica: le Masterclass a cura della prestigiosa Royal Ballet School di Londra. Le lezioni si svolgeranno presso il centro internazionale AED, in via Glauco Masi 7.
Dopo lo stage di danza con l’Opera de Paris ecco un’altra occasione più unica che rara per perfezionare la tecnica sotto la guida diretta dei maestri dell’Accademia londinese, istituzione tra le più rinomate al mondo per la formazione di ballerini classici.
Programma e contenuti:
- Le giornate prevedono momenti di studio focalizzati su precisione tecnica, rigore nel metodo di lavoro, musicalità e approfondimento dello stile inglese nella danza classica contemporanea.
- La docente di riferimento sarà Rachael Hunt, International Artistic Manager della Royal Ballet School, con una formazione di alto livello e un’esperienza pluriennale anche come ballerina solista con English National Ballet e Dutch National Ballet, oltre che come insegnante in importanti istituti del settore.
Iscrizioni e partecipazione:
- I posti disponibili sono 120, fino a esaurimento.
- È possibile iscriversi solo online, tramite il portale dedicato sul sito dell’AED.
- Termine per le iscrizioni: Le prenotazioni chiudono: venerdì 7 novembre 2025 o quando le classi raggiungono la capacità massima. Il corso non è selettivo. I posti sono limitati e assegnati in base all’ordine di arrivo. Prenotate in anticipo per evitare delusioni.
Informazioni utili:
Associazione Europea Danza
Via Masi, 7 – 57121 Livorno – Italy
T. +39 0586 41 08 25
M. info@aed.dance
www.aed.dance