Home

Politica

Lensi (FdI) a Sorgente: ” M5S campione di pezzi nazionali e in politica locale”

Politica

17 Luglio 2023

Lensi (FdI) a Sorgente: ” M5S campione di pezzi nazionali e in politica locale”

Livorno 17 luglio 2023 – Lensi (FdI) a Sorgente: ” M5S campione di pezzi nazionali e in politica locale”

Leggo un articolo su LivornoPress, dove la Consigliera Comunale dei 5 Stelle, fa una sorta di analisi della situazione nel centro destra livornese ed in particolare su Fratelli d’Italia.

Recita – ed il termine recita è assolutamente scelto non per caso – , la 5 stellina come Fratelli d’Italia starebbe facendo “i pezzi” a Livorno, perché avrebbe perso il proprio Capogruppo in Consiglio Comunale.

Al di là che, parlare di cose, interne ad un partito, di cui si ignora la verità dei fatti, non è politicamente scorretto, bensì manifestamente qualunquista, in quanto questo articolo, se così lo si può definire, sembra un intervento politico di opposizione all’opposizione e forse è vero allora quanto sostenuto da alcuni voci, che vedrebbe possibile un’alleanza PD e 5 Stelle alle prossime amministrative del 2024 e se ciò fosse vero assisteremo all’ennesimo volta faccia del vostro partito, nei confronti di coloro che vi hanno votato in questi anni.

Tuttavia, mi limito soltanto a far notare alla Consigliera Stella Sorgente, già candidata sindaco, come il suo partito, parafrasando la sua dialettica, di pezzi nel corso di questi anni è campione del mondo.

Voglio solo ricordare, quei loro parlamentari che sostenevano energicamente l’esistenza di scie comiche, dello scandalo delle mancate corresponsioni delle indennità parlamentari, tema su cui l’allora partito capeggiato da Beppe Grillo vinse le elezioni etcc, etcc.

Ma di pezzi anche a Livorno, i 5 Stelle, restando in tema, nel quinquennio che governarono la città, ne hanno fatti eccome; partendo da assessori folkloristici ad arrivare sino all’ex sindaco Nogarin, che oggi sembra essere sparito, o chiesto di sparire dai radar della politica locale.

Evidenzio come il suo articolo, assomiglia molto ad una sorta di difesa a favore dell’ex Capogruppo Romiti, dove in molti mi dicono, in questi anni in Consiglio Comunale ha avuto un’ottimo rapporto.

Concludo, infine, dicendole, come se si deve parlare di serietà politica, il suo partito, i 5 Stelle, è veramente l’ultimo che può esprimere giudizi e che al contrario, forse; è la coerenza e serietà di Fratelli d’Italia, che talvolta, poche volte fortunatamente, risulta essere un po’ stretta ad alcuni esponenti locali, che alla fine, per interessi personali decidono di cercare altre strade o meglio poltrone.

Giacomo Lensi

(Presidente Provinciale Fratelli d’Italia Livorno)

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin