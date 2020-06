Home

Lensi (FdI): "PD e M5S, un matrimonio di convenienza"

25 Giugno 2020

Lensi (FdI): “PD e M5S, un matrimonio di convenienza”

"Leale e coerente sostegno alla candidata presidente Susanna Ceccardi"

Livorno 25 giugno 2020 – Giacomo Lensi, portavoce provinciale per Fratelli d’Italia commenta la disponibilità del presidente Rossi ad un’alleanza col M5S “contro le destra” e il percorso che ha portato all’individuazione dei Susanna Ceccardi come candidato di coalizione per il centro-destra.

“PD e 5 Stelle – esordisce Lensi sono due facce delle stessa misera medaglia politica. A livello nazionale, vanno “apparentemente” d’amore e d’accordo e poi, a livello locale, nei consigli comunali, provinciali e regionali, “apparentemente”, si scontrano”.

“La cosa triste, ovunque la si guardi l’alleanza PD – 5 Stelle, sembra un matrimonio di convenienza, di quelli che molti stranieri fanno con disperati cittadini italiani, al solo fine di ottenere illegittimamente e fraudolentemente la cittadinanza italiana”.

Ciò che fa paura a Rossi ed a tutte le coalizioni al di fuori del centro destra è la coerenza e la serietà di Fratelli d’Italia e della nostra leader Giorgia Meloni.

Sulla designazione di Susanna Ceccardi,

dico solo che Fratelli d’Italia coerentemente e lealmente sosterrà la coalizione di centro destra ed ovviamente la sua candidata governatrice, convinto che il partito, che ho l’onore di rappresentare a livello locale, forte dei suoi valori e principi, mai contrattati e/o rinnegati, otterrà il miglior risultato elettorale della storia della destra in Toscana”.