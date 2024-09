Livorno 1 settembre 2024 – Libera uscita dal canile per 4 cuccioli di 90 giorni, si sono presentati alla città per essere adottati

Ieri, sabato 31 agosto, è stata una giornata speciale per quattro cuccioli di soli 90 giorni, attualmente ospitati presso il canile municipale di Livorno. In “libera uscita” per l’occasione, i piccoli Lady, Fiocco, Quiete e Smania sono stati presentati ai cittadini nella splendida cornice della Baracchina Bianca in Piazza San Jacopo, grazie all’iniziativa promossa dalle associazioni animaliste A.L.C.A. e A.T.A.-PC.

Le presidenti delle associazioni, Giovanna Giusti (ALCA) e Simona Bertotto (Ata-PC); hanno espresso il loro profondo desiderio di trovare una famiglia amorevole per ognuno di questi cuccioli, evitando così che passino la loro vita in canile. “Speriamo che questa iniziativa possa far conoscere meglio queste creature e farle entrare a far parte delle famiglie di qualche amante degli animali”. Dichiarano le due presidenti

Presente all’evento anche Carolina Di Meo, la nuova responsabile dell’ufficio animali di Palazzo Civico accompagnata dalla garante per gli animali del Comune di Livorno, Elisa Amato. Insieme, hanno sostenuto l’importanza dell’adozione e del benessere degli animali, sperando che sempre più persone decidano di aprire il loro cuore e la loro casa a questi cuccioli.

Per chiunque fosse interessato ad adottare uno di questi teneri amici a quattro zampe, è possibile contattare direttamente le associazioni ai numeri di telefono o tramite e-mail indicati oppure rivolgersi al canile “La cuccia nel bosco”

Questa potrebbe essere l’occasione perfetta per regalare a Lady, Fiocco, “Quiete” e “Smania” l’amore e l’attenzione che meritano. Salva questi amici pelosi da un futuro a vita all’interno del canile

Contatti per Adozione:

Cellulare (Alca): 331 3101075

E-mail: atapc.livorno@gmail.com