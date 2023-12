Home

5 Dicembre 2023

Livorno 5 dicembre 2023 – Libertà, dopo il taglio erba, spuntano le “magagne”: la collinetta del mistero, il wc, marmitta auto e scooter sui rovi

Il Risveglio di Viale della Libertà: Dopo la Pulizia Emergono Nuove Criticità”

Dopo l’operazione di pulizia e sgombero dell’ex parcheggio ATL sul “curvone” di viale della Libertà, coordinata dal Comune di Livorno con l’impegno di forze della Municipale, operatori Aamps e verde pubblico, sono emerse alcune problematiche

Il parcheggio, liberato dalle roulotte abusive e dai veicoli senza assicurazione, ha subito una completa operazione di pulizia dai rifiuti ingombranti che affliggevano l’area. Tuttavia, nonostante il taglio dell’erba che ha restituito una maggiore visibilità, alcuni cittadini hanno segnalato nuove criticità che necessitano di ulteriori interventi.

Dopo il taglio dell’erba, la zona si è rivelata ancora problematica, con il prato cosparso di rifiuti di vario genere. Sacchi di plastica contenenti materiale sconosciuto, bottiglie di vetro, tetrapack, polistirolo e plastica tritata sono venuti alla luce del sole. Tutto questo da un’immagine di incuria nonostante l’intervento di pulizia precedente.

La sorpresa più sconcertante è stata la scoperta di oggetti insoliti nel verde, tra cui un forno a microonde, un vaso wc in porcellana, una carcassa di uno scooter e addirittura una marmitta d’auto. Tali elementi, nascosti precedentemente dalla vegetazione, hanno sollevato preoccupazioni tra i residenti che si aspettavano una trasformazione completa dell’area.

Particolarmente inquietante è “la collinetta del mistero”, situata tra via Roma e il confine di un condominio. Questo luogo, apparentemente abbandonato, presenta lastre di vetro, pezzi di copertura in metallo, legno, rifiuti vari e materiale edile tutto in bella vista. Tuttavia, la domanda sorge spontanea ai residenti è: cosa potrebbe c’è sotto la collinetta?

I cittadini che hanno segnalato queste problematiche chiedono un intervento completo e tempestivo per ripristinare l’area in condizioni ottimali e bonificarla se necessario. La pulizia dell’area non dovrebbe limitarsi solo alla superficie, ma estendersi anche a una verifica accurata di ciò che potrebbe essere nascosto sotto terra, garantendo la sicurezza e il benessere della comunità.

