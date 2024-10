Home

19 Ottobre 2024

Libertas-Cantù, Brienza: “Campo bello e caldo, abbiamo voglia di giocare questa partita”

Domani, domenica 20 ottobre si svolgerà alle ore 18 presso il PalaMacchia di Livorno la partita di basket di A2 Libertas-Cantù, queste le parole di Brienza e Moraschini

Nicola Brienza (allenatore):

“Andare a giocare in un campo molto bello e caldo come quello di Livorno, per chi fa il nostro lavoro, è sempre molto stimolante e quindi c’è proprio voglia di andare a giocare questa partita. Come me, chiaramente la stessa voglia la ha anche la squadra.

Sappiamo della difficoltà della partita, soprattutto perché Livorno ha giocatori di grande esperienza e grande qualità, che dinanzi al loro pubblico sanno esaltarsi, come successo nell’ultima partita di mercoledì.

Ci sarà quindi da fare una partita accorta e attenta.

Sarà la quinta partita in due settimane e la quarta trasferta su sei turni di campionato, ma ci siamo abituati ai viaggi ed alle trasferte e quindi, ripeto, andiamo con grande piacere a giocare in un campo molto bello, contro una buona squadra e cercheremo come sempre di fare il massimo possibile”.

Riccardo Moraschini (giocatore):

“Siamo in un ottimo momento di forma, ma sappiamo che la stagione è lunghissima e molto complicata, siamo alla quinta partita in due settimane. Dovremo essere bravi a recuperare le energie e presentarci su un campo ostico come quello di Livorno con il massimo della concentrazione e dell’intensità”.

LIBERTAS LIVORNO 1947 – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Arbitri: Ferretti, Giunta, Cassinadri

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/3fr73emn

Note – Nessun infortunato. Nessuno squalificato. Nessun ex di giornata.

Media – La partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass e con aggiornamenti sui social della Società: Facebook, Instagram, TikTok.

