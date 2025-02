Home

Basket

18 Febbraio 2025

Libertas Livorno, Andreazza carica i suoi: “Abbiamo un solo grande obiettivo, vincere”

Domani, mercoledì 19 febbraio, alle ore 21:00, il PalaMacchia di Livorno sarà il teatro di una sfida ad alta intensità tra Bi.Emme Service Libertas Livorno e Valtur Brindisi.

Un match che promette spettacolo, con i padroni di casa decisi a interrompere la striscia vincente dei pugliesi, reduci da cinque successi consecutivi.

All’andata, disputata il 5 gennaio, Brindisi ebbe la meglio in un finale concitato, imponendosi per 80-75 grazie a una straordinaria prestazione di Bryon Allen. Ora, però, il pubblico di Livorno è pronto a spingere la squadra di coach Marco Andreazza verso un risultato positivo. Dall’altra parte, Brindisi arriva con grande fiducia, ma con qualche acciacco fisico da gestire. La partita sarà trasmessa in diretta su RaiSport HD e in streaming su RaiPlay

Queste le dichiarazioni pre partita di Marco Andreazza

“Troviamo una squadra in grande fiducia, che ha vinto 5 partite consecutive, che è riuscita a trovare un proprio equilibrio, nonostante il cambio di americano e tanti infortuni.

Da quando è arrivato Brown, dalla Juvi Cremona, hanno vinto tutte e 5 le partite, sinonimo di una squadra in salute, con gerarchie chiare e noi dal canto nostro stiamo raccogliendo meno di quanto meritiamo, ma questo per la partita di mercoledì non fa testo.

Dobbiamo fare soltanto una grande partita tutti quanti, cercando di portare un grandissimo contributo a livello di squadra, perché abbiamo bisogno di grandi prestazioni da parte di tutti.

Abbiamo un solo grande obiettivo, che è quello di vincere. Dovremmo farlo con sacrificio, con lucidità e anche con l’apporto del nostro pubblico, che comunque quando la squadra ha buttato il cuore oltre l’ostacolo, quando la squadra ha combattuto e quando la squadra ha lottato ci ha sempre sostenuto in maniera importante”.

Andrea Bargnesi:

“La partita di mercoledì contro Brindisi per noi sarà fondamentale, vogliamo ripartire dall’atteggiamento e dalle cose positive mostrate nell’anticipo di sabato scorso sul campo di Udine per fare una grande partita davanti al nostro pubblico.

Brindisi è una squadra molto forte ed in salute perché proviene da 5 vittorie consecutive, ma noi siamo pronti per giocarcela sul parquet del PalaMacchia”.

