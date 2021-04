Home

16 Aprile 2021

L’Italia riapre, lo step del 1 luglio: terme e parchi a tema

Livorno 17 aprile 2021

L’italia riparte, dopo la conferenza stampa del 16 aprile di Mario Draghi e del ministro Roberto Speranza, ecco cosa cambia

Dal primo luglio potranno riaprire anche i parchi a tema e gli stabilimenti termali

Le linee guida proposte dalle Regioni prevedono l’obbligo di prenotazione per l’accesso alle piscine e liste da conservare almeno per 14 giorni, oltre a postazioni che permettano la distanza di almeno due metri tra le persone.

Nelle strutture termali per quanto riguarda le distanze valgono e regole per gli stabilimenti balneari

Distanza di 2 metri nelle docce e negli spogliatoi a meno che non vi siano installati appositi separatori con barriere

Per ogni ombrellone dovrà essere garantita una superficie di almeno 10 metri quadrati, per i lettini e le sdraio la distanza deve essere di almeno un metro a meno che non siano sotto lo stesso ombrellone. La distanza dei lettini e delle sdraio raddoppia se sono al chiuso

I quattro step della ripartenza dell’Italia

