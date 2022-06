Home

Livorno, Di Maio al guinzaglio di Draghi. Ecco il murale apparso in città

20 Giugno 2022

Livorno, Di Maio al guinzaglio di Draghi. Ecco il murale apparso in città

Livorno 20 giugno 2022

Dopo Draghi al guinzaglio di Biden apparso sui muri della città capitolina il 27 maggio 2022, ecco che dopo Roma, anche Livorno ha il suo murale

In via della Madonna angolo con via degli Avvalorati, a due passi dal Comune è apparso un murale con Mario Draghi che tiene al guinzaglio Luigi Di Maio

Nel Murale si nota Mario draghi con un costume da Gay Pride un mitra in una mano e nell’altra la bandiera arcobaleno simbolo di pace e del Pride.

Al polso della mano sinistra di Draghi in tinta con le sopracciglia, un guinzaglio di un color rosa che tiene legato Luigi Di Maio in posizione a 4 zampe

Nel murale non mancano i riferimenti agli Usa, infatti nella parte bassa del costume verde, accanto alla farfalla tatuata sulla coscia, vi è rappresentata la bandiera degli Stati Uniti d’America

A differenza del murale di Roma dove la firma di Mart Signed era celata nella borsa turistica di Biden, questa volta il nome di Mart appare in un foglio incollato sul muro

