Livorno, evade dai domiciliari: 30enne finisce in carcere

6 Maggio 2025

Livorno 6 maggio 2025

Dopo il caso di ieri che ha portato in carcere un 35enne tunisino già noto alle forze dell’ordine, un altro provvedimento simile è stato eseguito oggi dai Carabinieri del NORM della Compagnia di Livorno. Stavolta a finire in cella è un 30enne, anch’egli di origini tunisine e residente in città, già gravato da precedenti per reati legati agli stupefacenti e contro la persona.

L’uomo doveva trovarsi agli arresti domiciliari, ma secondo quanto accertato dai militari dell’Arma, avrebbe ripetutamente violato le prescrizioni imposte dalla misura cautelare. Durante un controllo, infatti, non è stato trovato in casa, nonostante le restrizioni che gli vietavano di allontanarsi dal proprio domicilio. L’episodio, puntualmente riferito all’Autorità Giudiziaria, ha spinto il GIP del Tribunale di Livorno a emettere un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare.

Ritenendo non più adeguata la detenzione domiciliare a garantire sicurezza e rispetto della legge, il giudice ha disposto il trasferimento del 30enne presso la casa circondariale cittadina, dove resterà in regime di custodia cautelare.

L’operazione conferma l’attenzione costante delle forze dell’ordine nei confronti del rispetto delle misure restrittive e la determinazione nel contrastare comportamenti elusivi che mettono a rischio la sicurezza pubblica.