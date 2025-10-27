Home

Cronaca

Aree pubbliche

Livorno, il grido di un cittadino: “Degrado e pericolo al sottopasso della Cigna. Segnalo da più di un anno nessuno

Aree pubbliche

27 Ottobre 2025

Livorno, il grido di un cittadino: “Degrado e pericolo al sottopasso della Cigna. Segnalo da più di un anno nessuno

Livorno 27 ottobre 2025 Livorno, il grido di un cittadino: “Degrado e pericolo al sottopasso della Cigna. Segnalo da più di un anno nessuno interviene”

È una segnalazione amara e piena di esasperazione quella arrivata da un cittadino livornese, corredata da foto eloquenti, sullo stato di degrado del sottopasso della Cigna. Da oltre un anno – racconta – il problema è sempre lo stesso: motorini che sfrecciano a tutta velocità nel passaggio pedonale, incuranti dei passanti, e un livello di sporcizia ormai fuori controllo.

“Centinaia di motorini passano ogni giorno mettendo a repentaglio la nostra vita – scrive –. La polizia ogni tanto viene a fare qualche multa, ma nessuno è mai venuto a fare un sopralluogo per installare dei paletti che impediscano il transito ai mezzi a due ruote. È una situazione pericolosa e inaccettabile”.

Il cittadino racconta anche di un problema igienico grave: “Nel sottopasso ogni giorno c’è puzzo di urina e, a volte, persino escrementi umani. Oggi, per evitare di essere investito, ho scelto di usare le scale e mi sono trovato davanti a uno spettacolo indegno. Chiedo che qualcuno si prenda a cuore questa zona della città, invece di continuare a fregarsene come accade da più di un anno”.

La denuncia, già inoltrata più volte via mail al Comune di Livorno, non avrebbe ancora trovato riscontro concreto. “Mi era stato risposto che sarebbe stato fatto un sopralluogo – aggiunge – ma qua non si è mai visto nessuno. È davvero un menefreghismo generale”.

L’appello è chiaro e accorato: “Condividete la nostra segnalazione. Il sottopasso della Cigna non può restare in queste condizioni. È una vergogna per il decoro urbano e un pericolo per chi lo attraversa ogni giorno”.

Le immagini allegate alla segnalazione mostrano muri imbrattati, sporcizia accumulata e un passaggio ormai diventato terra di nessuno, dove regna l’abbandono. Una situazione che, a detta dei residenti, richiede interventi urgenti e concreti, non solo parole o promesse di sopralluoghi mai effettuati.

Livorno, il grido di un cittadino: “Degrado e pericolo al sottopasso della Cigna. Segnalo da più di un anno nessuno interviene”