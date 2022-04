Home

9 Aprile 2022

Livorno inaugura “L’Approdo”, il centro antidiscriminazione LGBTQI+ (Foto e video)

Livorno 09 aprile 2022

Inaugurato questa mattina il centro antidiscriminazione LGBTQI+ “L’Approdo” alla presenza del Sindaco di Livorno Luca Salvetti; dell’assessore al sociale Andrea Raspanti e del Questore Roberto Massucci il centro

L’Approdo con sede via Caduti del Lavoro 26, ha la funzione di:

garantire l’ascolto e la tutela di tutte le persone che hanno subito qualsiasi tipo di discriminazione in ragione del proprio orientamento sessuale e/o della propria identità di genere.

La sede è uno spazio polifunzionale sicuro, intimo, formativo e culturale, attraversato e caratterizzato da persone di ogni genere, età, cultura, religione; orientamento sessuale e politico, classe economica, che condividono l’interesse di accoglienza e ascolto dei bisogni delle persone LGBTQ+; nel comune obiettivo della condivisione delle esperienze e nel rispetto del consenso di tutti e tutte.

Nel centro sono garantite segretezza e rispetto della privacy

a tutte le persone che vi entrano in contatto e/o che ne utilizzano i servizi sebbene, nel caso queste diano il loro consenso, saranno invitate a compilare le schede di monitoraggio anonime e a partecipare alla raccolta dati con lo scopo di migliorare i servizi offerti.

L’idea del progetto nasce dalla sinergia tra il Comune di Livorno e il tavolo Livorno Rainbow _ Coordinamento LGBTQ+, legati dal protocollo d’intesa n. 326 del 23/04/2019 per la collaborazione in materia di politiche LGBTQ+. E’ stata costituita un’Associazione Temporanea di Scopo tra Comune di Livorno (capofila) con le associazioni A.ge.do e Liberta’ e diritti Arci Gay in partenariato con varie associazioni del territorio di Livorno Rainbow: FriendLI, Morphè _ Centro ascolto famiglie, Randi, Progetto Essere tutti, Arciragazzi; Diecidicembre dotate di esperte ed esperti che ne compongono l’equipe multidisciplinare, che svolgeranno le attività necessarie di coordinamento e comunicazione.

Per conoscere tutti i servizi offerti da L’Approdo, clicca qui

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti: “Percorso partito con la precedente amministrazione che si rispecchia con le idee di è venuto dopo”



L’assessore al sociale Andrea Raspanti: “Spazio importante che promuove la cultura dei diritti”



Agedo Livorno, Rita: “Contentissimi di questa apertura”



