Livorno 1 marzo 2025 Livorno, Landi (Lega): bando Fondazione LEM è specchio della gestione del potere della sinistra

“Le parole pronunciate dalla consigliera di Livorno Civica Terreni e quelle successive del sindaco Salvetti sono il disvelamento del modo di gestire il potere tipico della sinistra.

Non solo un bando per il coordinamento della Fondazione LEM è cucito addosso a una e una sola persona, non solo la consigliera ammette candidamente nel corso di una Commissione che il nome del vincitore è già noto prima della chiusura del bando, ma non contento il sindaco alza il tiro rivendicando la decisione.

A fronte di un fatto gravissimo l’unica strada che il Comune di Livorno può percorrere è la revoca e la successiva indizione di una nuova gara, con requisiti tali da permettere una partecipazione più ampia e la selezione della migliore professionalità nell’interesse di tutta Livorno, non dei soliti noti”.

Così il consigliere regionale della Lega Marco Landi.