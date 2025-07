Home

10 Luglio 2025

"La loro battaglia politica contro le proposte concrete del Pd va solo a discapito del territorio e dei cittadini”

Livorno 10 luglio 2025 Lotto Zero, Gazzetti (Pd): “Dal centrodestra ancora figuracce”

“Sul Lotto Zero di Livorno il centrodestra sta inanellando una figuraccia dietro l’altra, evidenziando un livello di inaffidabilità politica e impreparazione che lasciano senza parole. Partiamo da quello che è accaduto in Commissione dove, come annunciato; i parlamentari del Partito democratico hanno presentato un emendamento al DL Infrastrutture per chiedere al governo Meloni l’impegno a individuare il finanziamento per la progettazione del Lotto Zero.

Come hanno votato le forze politiche di centrodestra? Hanno votato contro. Dopo le mille promesse e le commoventi rassicurazioni hanno detto no.

Questo è il modo con il quale il centrodestra intende prendersi cura dei nostri territori ed è bene ricordarselo anche in vista delle prossime elezioni regionali” dichiara in una nota Francesco Gazzetti, responsabile infrastrutture Pd Toscana.

“Ma non è tutto. Nelle scorse ore, infatti, abbiamo letto alcune dichiarazioni che, purtroppo, dimostrano la totale impreparazione e inattendibilità politica di queste forze politiche.

Ci riferiamo all’accusa che il Lotto Zero non sia inserito nel PRIIM ovvero il Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità approvato dalla Regione Toscana.

Questo è clamorosamente falso.

Il Lotto Zero “Maroccone Chioma” è riportato a pagina 55 dell’allegato al monitoraggio del PRIIM adottato dalla Giunta a metà giugno. Nel paragrafo viene anche ricordato come l’intervento sia stato confermato tra le priorità segnalate al Ministero delle Infrastrutture nell’aprile 2023” aggiunge Gazzetti “un’attività che in questi anni è stata portata avanti con determinazione dalla Giunta guidata dal presidente Giani, con l’azione dell’assessore Baccelli ed il costante supporto del Consiglio regionale. Il centrodestra, dunque, non solo vota contro al Lotto Zero, ma tenta di diffondere fake-news per inquinare il dibattito politico. Sono atteggiamenti inaccettabili che respingiamo con forza. E siccome noi crediamo davvero nel Lotto Zero non intendiamo mollare la presa”.

“Ecco perché in queste ore i nostri parlamentari, che vogliamo ringraziare per il loro grandissimo lavoro; presenteranno un ordine del giorno nel quale il Pd tornerà a chiedere al Governo di finanziare la progettazione e la realizzazione del Lotto Zero. Vedremo questo giovedì quale sarà l’atteggiamento delle forze politiche di centrodestra, con la speranza che i parlamentari toscani di centrodestra trovino la forza di passare dalle promesse ai fatti” conclude Gazzetti.

