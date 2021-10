Home

Luci spente in Venezia, la protesta dei locali

8 Ottobre 2021

Luci spente in Venezia, la protesta dei locali

Livorno, 8 ottobre 2021

Luci spente, Quartiere Venezia al buio

E’ quanto accadrà questa sera nel quartiere della movida livornese come protesta contro l’ordinanza del Sindaco Salvetti

Ad annunciare la protesta è la presidente del Cnn Venezia, Camilla de Salvo:

Questa sera alle 24.00 i locali della Venezia spengeranno le luci per 5 minuti in segno di protesta.

Allo scattare dell’entrata in vigore dell’ordinanza Salvetti che vieta la vendita di bevande alcoliche e non ai clienti fino alle 06 della mattina, noi lasceremo albuio i nostri locali per 5 minuti.

L’iniziativa vuole fare capire come sarebbe la Venezia senza i locali. Attualmente già una quindicina di locali “notturni” ha aderito all’iniziativa”

