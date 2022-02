“Magrignano e l’uscita di Perini”, la Giunta: “è una sorta di bollino di qualità per la nostra amministrazione”

Home

14 Febbraio 2022

Livorno 14 febbraio 2022

Questa amministrazione è felice della polemica imbastita dal consigliere Perini, sia per i toni che alcune volte rasentano l’assurdo in modo imbarazzante sia per la natura stessa della vicenda.

Spieghiamo meglio:

il consigliere leghista è al top degli accessi agli atti in questi due anni e mezzo di legislatura.

Trascorre le sue giornate alla disperata ricerca di un cavillo, di una frase o di una presunta situazione non chiara per imbastire la sua opposizione, non a vantaggio della città ma a discredito di chi è stato votato dai cittadini per amministrarla. In fondo il suo mandato politico dai vertici del carroccio è proprio questo, vai provoca, crea confusione e fai il guastatore.

Adesso di fronte all’uscita sui terreni di Magrignano, dove questa amministrazione realizzerà la cassa di espansione per aumentare la sicurezza dei cittadini,

appare evidente una cosa che ci rende felici del suo lavoro,

ovvero se il buon Perini in tutti gli accessi agli atti fatti si trova a dover lanciare l’allarme su una vicenda iniziata nel 2009; passata al vaglio di giudici e avvocati e chiusa nel 2017 nel cuore del mandato grillino chiedendo a noi di spiegarla

Possiamo veramente essere orgogliosi del nostro modo di amministrare e della struttura comunale che ora ha veramente al suo interno gli anticorpi per combattere qualsiasi forma di corruzione o cattiva gestione.

Mentre ci appare molto grave che un consigliere chieda che si si paghino 500 mila euro in più senza che l’amministrazione comunale si difenda e difenda i soldi pubblici.

Insomma l’uscita di Perini, sulla quale gli stessi giornalisti sono rimasti perplessi…

..da una parte è una sorta di bollino di qualità per la nostra amministrazione

e contemporaneamente un incredibile autogol politico di un esponente di una lega lacerata e divisa a tal punto che qualche altro consigliere del carroccio in questa fase sarà lì molto arrabbiato per la brutta figura fatta.

Le Giunta comunale

