Manuel Aspidi: “Io e il mio compagno, una coppia come tante”

17 Novembre 2021

Manuel Aspidi: “Io e il mio compagno, una coppia come tante”

Livorno 17 novembre 2021

Il cantante livornese Manuel Aspidi (ex Amici) a distanza di sei mesi dal Coming out in diretta Tv a Ogni mattina dove disse “Sono gay” e parlò della sua vita, ha pubblicato oggi sulla sua pagina ufficiale di Facebook la foto di lui con il suo compagno.

“Questi siamo io ed il mio compagno una coppia come tante per molte persone e meno per altre, semplicemente perché viviamo in una società bigotta dove il diverso fa paura.

Cresciamo spesso con le imposizioni di cosa è giusto e cosa è sbagliato e per certi aspetti molti anzi direi sono concorde.

È uno schifo veder mettere le mani addosso ad una donna, derubare , uccidere, picchiare e bullizzare i più deboli, potrei fare una lista infinita, ma:;

ciò che non è sbagliato è amare, perché l’amore non ha un colore e non conosce confini a meno che non siamo noi a predisporli.

Sapete con il tempo ho imparato a fregarmene dei giudizi o delle cattiverie degli altri.

Troppe volte ho sentito usare la parola Frocio, e ho capito che probabilmente dietro a chi agisce in questo modo si cela frustrazione e tristezza e provo tenerezza, ho capito che la vita giusta o sbagliata che sia è un dono che ci viene fatto ogni giorno e noi dobbiamo essere padroni di viverla a pieno togliendo quel freno a mano che ci impedisce di essere liberi”.

Ma chi è il suo compagno?

