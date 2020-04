Home

Cronaca

“Manutenzione stabilimenti balneari, la Toscana indietro rispetto alle altre regioni”

Cronaca

15 aprile 2020

“Manutenzione stabilimenti balneari, la Toscana indietro rispetto alle altre regioni”

L'appello di Forza Italia per far ripartire il settore

Livorno 15 aprile 2020 – “Con l’Ordinanza ministeriale del 3 aprile scorso il Governo ha generato una disparità consentendo alla riviera romagnola di approntare i litorali e fare manutenzione negli stabilimenti.

La Regione Toscana la superi sbloccando le medesime attività propedeutiche alla riapertura, con le medesime cautele anticontagio ma anche con le medesime possibilità di lavorare sulle spiagge e gli arenili. Altre Regioni come Liguria e Abruzzo lo hanno fatto. La Toscana si è limitata a scrivere una letterina di supplica al ministro alla salute Speranza.

Per il turismo del mare si prospetta una stagione-non-stagione. Solo nella provincia di Livorno la paralisi interessa centinaia di operatori in via diretta, i titolari di stabilimenti balneari, e migliaia nel complessivo settore del turismo balneare.

Bisogna intervenire in fretta, senza darsi di gomito l’un l’altro per evitare le responsabilità. Serve coraggio. Che la sinistra non ne sia campionessa lo sappiamo, ma adesso serve lo scatto o crollerà il settore.

Forza Italia, capitanata dal coordinatore regionale, l’ Onorevole Stefano Mugnai, sta incontrando in questi giorni i professionisti del settore, con la piena volantà di portare in Regione ed in Parlamento protocolli da sottoporre con urgenza agli organi decisionali.

Chiara Tenerini ribadisce la necessità di essere prudenti e responsabili, dobbiamo cercare di creare uno “start” che permetta al settore di ripartire, avviare le manutenzioni da subito e attivare le misure necessarie per immettere liquidità ed aiuti in un settore trainante della nostra economia provinciale che rischia il collasso”.

Chiara Tenerini, Coordinatore provinciale Livorno – Forza Italia, Capogruppo Consiglio comunale Cecina – forza Italia