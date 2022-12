Home

Cronaca

Marocco in semifinale, esplodono “bombe” tra auto e persone, un petardo esplode anche in mano (Il video dell’esplosione)

Cronaca

11 Dicembre 2022

Marocco in semifinale, esplodono “bombe” tra auto e persone, un petardo esplode anche in mano (Il video dell’esplosione)

Livorno 11 dicembre 2022

Grande festa nella comunità marocchina di Livorno per la nazionale del Marocco in semifinale ai mondiali di calcio.

Festa, gioia, divertimento, ma purtroppo anche qualche atto pericoloso commesso da alcuni.

Esplosioni di “bombe pirotecniche” in mezzo di strada tra le auto che passavano e altre esplosioni tra auto ferme a causa delle persone che festeggiavano in mezzo alla strada in piazza della Repubblica.

Questi “botti” avevano la forma di coni di una decina di centimetri, erano di cartone rigido del colore della carta oleata per alimenti e venivano posizionati da alcuni che festeggiavano in strada anche vicino alle persone.

Venivano accesi, facevano una fiammata di 5-6 secondi poi l’esplosione con un botto assordante. Uno è stato acceso in terra ed una persona che era lì accanto tirata via con uno strattone prima dell’esplosione.

Ad un uomo purtroppo, come di vede nel video un “grosso petardo” (a giudicare dalla deflagrazione) gli è scoppiato in mano. Non è dato sapere che tipo di petardo fosse stato. L’uomo è stato soccorso dai volontari dell’SVS di Livorno e trasportato al pronto soccorso. Da quanto appreso avrebbe riportato una lesione ad un dito della mano destra e potrebbe rischiare l’amputazione.

Il video è stato rallentato per far vedere bene la potenza della deflagrazione. Anche l’audio essendo rallentato insieme al video risulta distorto

Tutto il materiale è © copyright di Livorno Press.

I diritti delle immagini, dei testi e dei video sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l’adattamento totale o parziale.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin