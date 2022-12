Home

19 Dicembre 2022

Mastelli “barriera” a Montenero, Salvetti interviene immediatamente

Livorno 19 dicembre 2022

Questa mattina come redazione abbiamo pubblicato una lettera ricevuta ieri sera e indirizzata al Sindaco dove si segnalavano sette mastelli sul marciapiede in piazza delle Carrozze posizionati lungo tutto il posto riservato ai disabili e che impedivano l’apertura dello sportello per la discesa della persona con disabilità (clicca qui per leggere la lettera)

Bene, la richiesta di intervento del lettore è stata accolta da un sindaco attento a questo tipo di problematiche.

Il sindaco Luca Salvetti ci ha fatto sapere che ha preso atto del contenuto della lettera e che l’ha trasmessa immediatamente ad Aamps. Aamps farà un sopralluogo per capire che origine hanno quei mastelli, chi ce li ha messi e ristabilire la situazione come deve essere”

